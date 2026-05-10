متخصصان یک واحد دانش‌بنیان مستقر در ایوانکی قطعات اتصالی و عایقی واشر‌های نشت‌بند با عمر مفید ۲۵ سال را برای صنایع حساس طراحی کردند و ساختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ متخصصان این مجموعه با تکیه بر مهندسی معکوس و طراحی خاص قطعات اتصالی و عایقی توانسته‌اند واشر‌های نشت‌بند مورد نیاز صنعت پتروشیمی، نفت و گاز و نیروگاه‌های حرارتی را تولید کنند.

پیش از این، محصولات مشابه وارداتی یا تولیدشده بیرون از واحد، عموماً دارای عمر مفید حدود ۱۵ سال بودند؛ اما با اجرای طرح مهندسی معکوس توسط محمدمهدی شهریاری و تیم تخصصی این واحد، عمر مفید این واشر‌ها به ۲۵ سال افزایش یافته است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب کاهش هزینه‌های مصرف و تعمیرات برای صنایع بزرگ کشور می‌شود.

این واحد دانش‌بنیان تنها شرکت فعال در کشور است که توانسته است این طرح را به شکل عملی با مهندسی معکوس محقق کند. در گام بعدی، تامین مواد اولیه نیز به‌صورت بومی انجام می‌شود و تمام مواد مورد نیاز برای تولید گسکت‌ها (واشر نشت بند) از داخل کشور تامین می‌گردد.

در حال حاضر ۱۴ نوع محصول گسکت در این مجموعه تولید می‌شود واشر‌های تولیدی این شرکت در انواع مختلف و از جنس‌های فلزی و غیر فلزی، در بازه سایزی از ۱/۲ اینچ تا ۶۰ اینچ قابل تولید است.

رضا بیات، مدیر تولید این واحد، گفت روزانه بین یک‌هزار و پانصد تا دو هزار اینچ گسکت در این مجموعه تولید می‌شود و با اتکا به نیرو‌های متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تولید سالانه این محصول به حدود ۳۲۰ تن رسیده است.