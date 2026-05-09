به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ احسان ذبیحیان با اشاره به بازدید از ساختمان‌های در حال ساخت در استان زنجان، گفت: تعداد ۴۲۲ بازدید از ساختمان‌های در حال ساخت در سطح استان انجام گرفته که ۷۶ ساختمان به دلیل وقوع تخلفات ساختمانی به شهرداری معرفی شده است.

وی افزود: از بازدید‌های انجام شده ۱۴۲ بازدید مربوط به طرح های نهضت ملی مسکن بوده که طبق گزارش بازرسان وضعیت مطلوبی در رعایت مقررات ملی ساختمان داشتند.

رئیس اداره نظام مهندسی مقررات ملی اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: همچنین موارد تخلف ۱۳ نفر از ناظران و مجریان جهت رسیدگی به شورای انتظامی معرفی شده است.

ذبیحیان، با بیان اینکه تعداد ۸۰ بازدید از آزمایشگاه‌های تخصصی توسط کمیته بازدید متشکل از نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان و بازرس اداره کل انجام شده است، تاکید کرد: علاوه بر امتیاز بندی آزمایشگاهها، بر عملکرد آنها در رعایت استاندارد روش آزمایش نظارت شد.

وی گفت: با توجه به گزارش کمیته مذکور به ۶ آزمایشگاه تذکر داده شد و موارد تخلف ۳ آزمایشگاه به شورای انتظامی سازمان ارسال شده و همچنین پروانه ۳ آزمایشگاه نیز تعلیق موقت شد.