اعضای ستاد اربعین استان سمنان روند خدمات رسانی مختلف به زائران اربعین در قالب موکبهای خدمت رسان ایران و عراق را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دبیر ستاد اربعین استان سمنان گفت: مقرر شد فرمانداران شهرستانها و کمیتههای ۱۸ گانه، برنامههای خود برای مراسم اربعین امسال را با توجه به شرایط جنگ تحمیلی دشمن و شهادت قائد امت، تدوین کنند.
محمود قدرتی شعار اربعین امسال را برگرفته از قیام عاشورا، خونخواهی قائد شهید و مهدویت ذکر کرد .
استاندار سمنان در این جلسه اهمیت برگزاری مراسم اربعین امسال را یاد آور شد و از روسای کمیتههای ستاد اربعین خواست در جهت هر چه باشکوهتر برگزار شدن این مراسم تلاش کنند.