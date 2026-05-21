اعضای ستاد اربعین استان سمنان روند خدمات رسانی مختلف به زائران اربعین در قالب موکب‌های خدمت رسان ایران و عراق را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دبیر ستاد اربعین استان سمنان گفت: مقرر شد فرمانداران شهرستان‌ها و کمیته‌های ۱۸ گانه، برنامه‌های خود برای مراسم اربعین امسال را با توجه به شرایط جنگ تحمیلی دشمن و شهادت قائد امت، تدوین کنند.

محمود قدرتی شعار اربعین امسال را برگرفته از قیام عاشورا، خونخواهی قائد شهید و مهدویت ذکر کرد .

استاندار سمنان در این جلسه اهمیت برگزاری مراسم اربعین امسال را یاد آور شد و از روسای کمیته‌های ستاد اربعین خواست در جهت هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم تلاش کنند.