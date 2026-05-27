فصل برداشت گل محمدی با تولید ۱۶۰ تن محصول در شهرستان دامغان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ اسماعیل شوکت آبادی مدیر جهادکشاورزی دامغان گفت : این شهرستان دارای بیش از ۱۶۰ هکتار باغ گل محمدی است که ۹۰ درصد این باغ ها در اراضی شیب دار کلاته رودبار و دیباج مستقر است .
وی افزود: محصولات گل محمدی شامل غنچه خشک، گل، گلبرگ و گلاب است و محصول تولیدی دامغان در قالب کارگاههای نیمه صنعتی و واحدهای خانگی، فرآوری تولید می شود و علاوه بر استان سمنان در استان های همجوار به فروش میرسد.