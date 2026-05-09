به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ افشین مشیری با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به محصولات زراعی گفت: محصول باقلا به عنوان یکی از غنی‌ترین منابع پروتئین گیاهی و فیبر، نه‌تنها در سبد امنیت غذایی جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه در چرخه تناوب زراعی به عنوان یک گیاه اصلاح‌کننده خاک شناخته می‌شود.

وی با تبیین مزایای اکولوژیک این محصول افزود: باقلا به دلیل قابلیت منحصر‌به‌فرد در تثبیت بیولوژیک نیتروژن جو در خاک، نیاز مزارع به کود‌های شیمیایی نیتروژنه را به حداقل می‌رساند. این ویژگی در کنار بهبود ساختار فیزیکی زمین، موجب افزایش چشمگیر باروری اراضی برای کشت‌های آتی می‌شود.

مشیری افزود: ترویج کشت باقلا درآرادان، یک اقدام عملیاتی برای مقابله با فرسودگی خاک و کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی است و کشاورزان پیشرو با جایگزینی این محصول در تناوب زراعی، علاوه بر سودآوری اقتصادی، به پایداری منابع آبی و خاکی استان کمک شایانی می‌کنند.