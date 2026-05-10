در ماه نخست امسال ۳۹ هزار تن کالای واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان به خارج از کشور صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: این کالاها از ۷۵ واحد تولیدی و بازرگانی به ارزش ۱۶ میلیون دلار به ۲۰ کشور صادر شد.
مرتضی حاجیان نژاد افزود: سالامبورک ، کربنات سدیم ، کولر آبی ، لوازم برقی و مواد شوینده از جمله کالاهای صادراتی استان بود.
وی گفت: این میزان صادرات از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد و از نظر ارزش ۲۷ درصد افزایش داشته است.
مدیر کل گمرک استان همچنین گفت: در بخش واردات هم یک هزارو ۷۶ تن کالا به ارزش ۷ میلیون دلار وارد گمرکات استان شده است.
وی گفت: این کالاها شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی ، ماشین آلات خط تولید بود که از کشورهای چین ، ترکیه و آلمان وارد شد.
حاجیان نژاد همچنین گفت: درآمد گمرک استان هم در این مدت ۸۷۰ میلیارد ریال بوده است.