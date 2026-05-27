پزشک عمومی بیمارستان رازی ماهنشان هشدار داد: بیتوجهی به علائم اولیه بیماری ورم معده و روده (گاستروانتریت)میتواند به کمآبی شدید و عوارض جدی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ دکتر علی محمودی با اشاره به بیماری ورم روده و معده «گاستروانتریت» و گفت: این عارضه در واقع التهاب پوشش داخلی معده و روده کوچک است که میتواند بر اثر ویروسها، باکتریها یا انگلها ایجاد شود.
وی با ابراز نگرانی از بیتوجهی بیماران به نشانههای آغازین این بیماری افزود: متأسفانه بسیاری از افراد علائم اولیه را دستکم میگیرند و تنها به مصرف مُسکنهای معمولی اکتفا میکنند، در حالی که آگاهی از علائم هشداردهنده و رعایت اصول پیشگیری برای مدیریت صحیح بیماری ضروری است.
محمودی در تشریح علائم بالینی گاستروانتریت گفت: اسهال آبکی بدون خون، تهوع و استفراغ، درد یا گرفتگیهای شکمی خفیف تا متوسط و گاهی تب خفیف از نشانههای شایع این بیماری است.
وی تأکید کرد: در صورت بروز اسهال خونی، تب بالا (بیش از ۳۸ درجه)، درد شدید شکمی یا علائم کمآبی شدید، باید فوراً به مراکز درمانی، از جمله بیمارستان رازی، مراجعه کرد.
این پزشک عمومی درباره راهکارهای درمانی افزود: درمان اصلی در نوع ویروسی این بیماری معمولاً حمایتی بوده و نیاز به مصرف آنتیبیوتیک ندارد، مگر در موارد باکتریایی که توسط پزشک تجویز میشود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت صحیح التهاب معدهای-رودهای (گاستروانتریت) کلید بهبود سریع بیمار است، مهمترین اصول درمانی این بیماری را تشریح کرد و گفت: اولویت اصلی در درمان، جبران مایعات از دست رفته بدن است که باید با استفاده از محلولهای خوراکی (ORS) و نوشیدنیهای حاوی الکترولیت انجام شود تا از کمآبی بدن جلوگیری شود. در کنار هیدراتاسیون، رعایت یک رژیم غذایی سبک و زودهضم ضروری است؛ بهطوریکه استفاده از موز، برنج کته همراه با ماست، سیبزمینی آبپز و نان تُست در این دوران توصیه میشود.
این پزشک عمومی ادامه داد: همچنین بیمار باید تا زمان بهبود کامل، از مصرف لبنیات، غذاهای چرب و سرخکردنی، خوراکیهای تند و نوشیدنیهای حاوی کافئین که موجب تشدید علائم گوارشی میشوند، بهطور موقت خودداری کند.
دکتر محمودی بر اهمیت پیشگیری از گاستروانتریت تأکید کرد و گفت: پیشگیری از این بیماری بسیار آسانتر از درمان آن است.
وی سه اقدام، شستن مرتب دستها با آب و صابون، بهویژه پیش از غذا و پس از استفاده از سرویس بهداشتی، اطمینان از پخت کامل گوشتها و شستوشوی دقیق میوهها و سبزیجات؛ نوشیدن آب سالم از منابع مطمئن یا آب جوشیده، مخصوصاً هنگام سفر یا در مناطقی با دسترسی محدود به آب لولهکشی استاندارد را در پیشگیری از بروز این نوع بیماری مؤثر دانست.
پزشک عمومی بیمارستان رازی ماهنشان افزود: اگر علائم بیماری بیش از دو روز ادامه یافت یا فرد بیمار در گروههای پرخطر مانند کودکان، سالمندان و زنان باردار قرار دارد، مراجعه به پزشک برای معاینه دقیقتر ضروری است تا از بروز عوارض جدی پیشگیری شود.