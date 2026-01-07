به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی این اداره در جریان گشت و کنترل‌ های مستمر در منطقه آزاد ارجمند، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه سلاح شکاری کمرشکن تک‌ لول به همراه دو عدد تیر فشنگ کشف و ضبط شد.

فیروزنیا تصریح کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده، به منظور طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.