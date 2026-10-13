استاد عباس زارعی فسخودی، با بیش از چهار دهه تجربه در حوزه مرمت آثار تاریخی، یکی از ستون‌های اصلی حفظ میراث فرهنگی شهرستان کاشان به شمار می‌رود. او که سال‌ها در کنار اساتید برجسته مرمت، دانش خود را صیقل داده، نقش بسزایی در بازسازی آثار نمادین منطقه، از جمله مجموعه جهانی باغ فین، ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مسیر حفظ هویت ملی و تاریخی، هنر «مرمت» نقشی فراتر از یک شغل دارد؛ این هنر، پیوند میان گذشته و آینده است. در این میان، نام استاد عباس زارعی فسخودی، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین مرمت‌گران میراث فرهنگی کاشان، می‌درخشد.

مسیر یادگیری در کنار اساتید بزرگ

استاد زارعی که متولد سال ۱۳۲۶ است، دوران حرفه‌ای خود را با پشتکار و اشتیاق به دنیای میراث فرهنگی وارد کرد. وی بیش از ۴۵ سال سابقه فعالیت دارد و این مسیر طولانی را در کنار اساتید برجسته‌ای چون مهندس شیرازی (پدر میراث فرهنگی کاشان)، استاد کریم پیرنیا، استاد علی رحیمی زارع، استاد اصغر شعرباف و حاج ابوالقاسم غلمانی پیموده است. یادگیری از این بزرگان، زیربنای دانش فنی و هنری ایشان را در مواجهه با حساس‌ترین آثار تاریخی بنا نهاده است.

ردپای هنر در آثار ماندگار کاشان

میراث فرهنگی کاشان و حومه، شاهد فعالیت‌های بی‌وقفه ایشان بوده است. از مرمت پروژه‌های در سطح جهانی مانند «مجموعه باغ فین» گرفته تا بازسازی بناهای مذهبی و تاریخی ارزشمند، نام استاد زارعی در فهرست مرمت‌گران پیشرو دیده می‌شود.

از جمله مهم‌ترین پروژه‌هایی که وی در آن‌ها نقش‌آفرینی کرده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجموعه‌های جهانی و نمادین: باغ فین کاشان.

باغ فین کاشان. بناهای مذهبی و تاریخی: مسجد میر عماد، مسجد و مدرسه سلطانی، مسجد و مدرسه آقا بزرگ، مناره زین‌الدین و بقعه خواجه تاج‌الدین.

مسجد میر عماد، مسجد و مدرسه سلطانی، مسجد و مدرسه آقا بزرگ، مناره زین‌الدین و بقعه خواجه تاج‌الدین. خانه‌های تاریخی و تیمچه‌ها: خانه تاریخی بروجردی، مشهد اردهال و تیمچه امین‌الدوله.

تجلی میراث در دستان یک هنرمند

خدمات ارزنده استاد زارعی تنها به بازسازی فیزیکی بناها محدود نمی‌شود؛ بلکه او با انتقال تجربیات خود، بخشی از زنجیره حفظ تاریخ ایران را تکمیل می‌کند. تلاش‌های ایشان در صیانت از میراث فرهنگی، از جمله میراث مادی کاشان، موجب توجه بسیاری از فعالان حوزه فرهنگ و هنر شده است.

در پایان، برای این استاد فرهیخته که سال‌ها عمر خود را وقف حفظ شکوه گذشته‌های ما کرده است، از درگاه خداوند متعال سلامتی و تندرستی روزافزون مسئلت داریم.