شنا در سد حسین‌آباد کالپوش میامی، جان یک پسربچه ۱۰ ساله را گرفت و به مصدومیت پدر ۴۰ ساله او منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: یک پدر و پسر هنگام شنا در سد حسین‌آباد کالپوش میامی دچار حادثه شدند.

مهسا عظیمی افزود: در این حادثه، پسربچه ۱۰ ساله دچار غرق‌شدگی شد و جان باخت.

وی گفت: پدر این کودک که حدود ۴۰ سال داشت نیز پس از خارج شدن از آب، در شرایط وخیم قرار داشت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افزود: نیروهای اورژانس نردین عملیات احیای قلبی ریوی را برای مصدوم انجام دادند و او همزمان به درمانگاه حسین‌آباد کالپوش منتقل شد.

وی ادامه داد: پایگاه‌های اورژانس نردین و سوداغلن نیز در این عملیات امدادرسانی کردند.

رعایت نکردن نکات ایمنی و شنا در سدها و منابع آبی می‌تواند خطر غرق‌شدگی را به همراه داشته باشد.