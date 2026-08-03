هفته گرامی داشت بیماران هموفیلی؛
خدمات درمانی و دارویی بیمه سلامت برای بیماران هموفیلی
هفتاد و پنج بیمار هموفیلی تحت پوشش بیمه سلامت استان مرکزی از خدمات تخصصی بستری رایگان بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با بیان این خبر گفت همزمان با گرامیداشت در حال حاضر ۷۵ بیمار هموفیلی تحت پوشش بیمه سلامت در استان مرکزی قرار دارد که طرح خدمات رایگان همزمان با هفته گرامی داشت بیماران هموفیلی در استان انجام میشود.
دکتر ابوالفضل نجاتی با بیان اینکه میانگین هزینه ماهانه خدمات درمانی این بیماران بالغ بر یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان است افزود از این میزان، حدود ۸۷۵ میلیون تومان مربوط به خدمات سرپایی و ۲۷۰ میلیون تومان مربوط به خدمات بستری است.
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با بیان اینکه حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج از اولویتهای اصلی سازمان بیمه سلامت است، کفت تمامی خدمات تخصصی بستری بیماران هموفیلی در مراکز دولتی دانشگاهی به صورت رایگان ارائه میشود و همچنین داروهای مورد نیاز این بیماران نیز بدون پرداخت هزینه در اختیار آنان قرار میگیرد.
او افزود علاوه بر خدمات بستری و دارویی، بیماران هموفیلی میتوانند از بسته خدمتی ویژه سازمان بیمه سلامت شامل خدماتی نظیر ویزیت پزشک، آزمایشهای تشخیصی و سایر خدمات درمانی در مراکز طرف قرارداد بهرهمند شوند.
دکتر نجاتی بااشاره به اینکه این سازمان در راستای کاهش دغدغههای درمانی بیماران، امکان بهرهمندی از حمایتهای خارج از ضوابط بیماران خاص را نیز فراهم کرده است گفت بیماران هموفیلی میتوانند بر اساس شیوهنامههای ابلاغی سازمان، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از این حمایتها استفاده کنندو هدف آن کاهش هزینههای درمان، افزایش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت زندگی این بیماران است.